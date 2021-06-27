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В Гонконге произошел масштабный пожар на пристани, скриншот видео
10 судов затонули из-за пожара на пристани в Гонконге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156678-10-sudov-zatonuli-iz-za-pojara-na-pristani-v-gonkonge-video.htmlРакурс
Крупный пожар, вспыхнувший в ночь на сегодня, 27 июня, на пристани в Гонконге, охватил не менее 16 судов, 10 из которых затонули.
Возгорание ликвидировали только спустя шесть часов, сообщает агентство Associated Press.
Пожарные во время борьбы с огнем спасли с судов 35 человек. Сообщений о раненых не поступало, но одного человека, который чувствовал себя плохо, направили в больницу.
В борьбе с огнем были задействованы 11 пожарных катеров, восемь самолетов и четыре бригады пожарных с дыхательными аппаратами.
Что стало причиной пожара, в настоящее время не известно.
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— HKPhotoNews (@HKPhotoNews) April 28, 2020
Напомним, в прошлом году на территории судостроительного завода в городе Николаеве загорелся военный корабль.
Источник: Associated Press
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