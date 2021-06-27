Последствия обстрела Красоногоровки, фото: штаб ООС

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Российско-террористические войска вчера, 26 июня, с 8.05 по 8.50 обстреливали город Красногоровка Донецкой области из ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Огонь, как установила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), велся с временно оккупированной Старомихайловки.

Данные действия вооруженных формирований РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении российско-оккупационных войск к дальнейшему обострению ситуации вдоль линии разграничения, — подчеркивают в штабе ООС.

Напомним, вчера, 26 июня, в результате минометного обстрела погиб украинский военный — уроженец Кривого Рога старший солдат Андрей Гонар.