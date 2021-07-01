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Ракурс
Лев. Фото: Букви

Втік із Чорнобиля — дві ліві лапи помітили в лева на Великому гербі Зеленського

1 лип 2021, 14:13
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Великий герб від президента України Володимира Зеленського здивував користувачів у соціальних мережах.

Українці помітили, що на зображенні проекту Великого герба України в лева намальовані дві ліві лапи та гігантський червоний «манікюр». Відповідні дописи користувачі розповсюджували у Facebook.

Великий герб. Фото: Fаcebook

Так, «великий палець» на обох лапах намалювали з однієї сторони, хоча вони мають «дивитися» один на одного. Крім того, у лева чомусь усього чотири фаланги на кожній нозі, а має бути п’ять.


У соцмережах користувачі відшукали й інші ляпи та неточності. Так, вони помітили, що лев є скалькованим із польської геральдики, а корона є монархічним символом, який є недоречним у республіці.

Реакція соцмереж. Фото: Facebook

Реакція соцмереж. Фото: Facebook
Реакція соцмереж. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що офіційний герб з’явиться в Україні — у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект. Ініціатором документу став президент Володимир Зеленський, до Ради проект закону № 5712 він подав як невідкладний.

Джерело: Ракурс


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