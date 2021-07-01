Лев. Фото: Букви

https://racurs.ua/ua/n156847-vtik-iz-chornobylya-dvi-livi-lapy-pomityly-v-leva-na-velykomu-gerbi-zelenskogo.html

Ракурс

Великий герб від президента України Володимира Зеленського здивував користувачів у соціальних мережах.

Українці помітили, що на зображенні проекту Великого герба України в лева намальовані дві ліві лапи та гігантський червоний «манікюр». Відповідні дописи користувачі розповсюджували у Facebook.





Так, «великий палець» на обох лапах намалювали з однієї сторони, хоча вони мають «дивитися» один на одного. Крім того, у лева чомусь усього чотири фаланги на кожній нозі, а має бути п’ять.

У соцмережах користувачі відшукали й інші ляпи та неточності. Так, вони помітили, що лев є скалькованим із польської геральдики, а корона є монархічним символом, який є недоречним у республіці.











Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що офіційний герб з’явиться в Україні — у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект. Ініціатором документу став президент Володимир Зеленський, до Ради проект закону № 5712 він подав як невідкладний.