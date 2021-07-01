Україні повернули Нью-Йорк — рішення Ради

https://racurs.ua/ua/n156848-ukrayini-povernuly-nu-york-rishennya-rady.html

Ракурс

Селище Нью-Йорк — так віднині називатеметься селище Покровське на Донбасі. Верховна Рада 1 липня знайшла 301 голос для перейменування цього населеного пункту.

Представниця громади Новгородського Крістіна Шевченко раніше зазначила, що селище було Нью-Йорком до 1951 року. Але радянська влада під час холодної війни вирішила перейменувати селище на Новгородське, оскільки воно «не дуже вже по-російськи і звучало» і було співзвучне з американським Нью-Йорком.

Нью-Йорком промислове донбаське містечко називалось аж до 1951 року. «Нью-Йорк, Сталінська область» — досі можна побачити в документах літніх мешканців селища.

Попри американську назву, заснували Нью-Йорк зовсім не вихідці із США. Останнім часом поширення набула версія, нібито селище у 1892 році заснували німецькі колоністи — прихильники протестантського руху менонітів, які оселилися в Україні у 18-му столітті на запрошення Катерини ІІ. А Нью-Йорком поселення назвали через те, що дружина одного із засновників була родом з Америки і сумувала за батьківщиною. За іншим переказом — німці сподівались, що селище розвиватиметься так само динамічно, як його заокеанський тезка.

Нині тут сподіваються, що у Нью-Йорк приїжджатимуть туристи. Адже, хоча німецької громади в Новгородському вже немає, а нащадки менонітів, які досі тут живуть, забули мову і культуру пращурів, про німецьке минуле тут досі нагадують нетипові для Донбасу історичні будівлі та надгробки з написами німецькою на цвинтарі.

Нині у Новгородському живе 12 тис. осіб. Тут є фенольний завод, на якому працюють близько 600 мешканців, три школи та інтернат для дітей з особливими освітніми потребами. Серед проблем — безробіття, жахливі дороги, транспортна ізольованість та перебої з водопостачанням.