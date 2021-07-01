Унікальний корабель борців за незалежність США знайшли на дні затоки на Карибах

На Карибах знайшли унікальний корабель XVIII ст., фото: Daily Mail

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Ракурс

Унікальний затонулий військовий корабель XVIII століття виявили в популярній серед дайверів гавані біля острова Антигуа (держава Антигуа та Барбуда) на глибині всього 2,5 м під водою.

Цей корабель ще точно не ідентифіковано, проте експерти вважають, що йдеться про французький корабел «Бомонт», який був відправлений з Європи в Америку в 1785 році й використовувався повстанцями під час Війни за Незалежність США, повідомляє видання The Daily Mail.

Якщо ці здогадки підтвердяться, то це буде єдиний затонулий корабель з неушкодженим корпусом, побудований французької Ост-Індської компанією.

Зазначається, що учені вже деякий час підозрювали про існування уламків корабля в цих місцях — кілька років тому гідрографічне обстеження показало дивні сигнатури на дні, а нещодавно один із дайверів повідомив, що бачив велике «ребро» корабля на дні затоки.

Минулого тижня археологи підтвердили, що затонулий корабель відповідає технічним характеристикам французького військово-морського судна XVIII століття.

Корабель «Бомонт» у французькій власності перебував два роки, після чого був проданий приватній особі і перейменований на «Ліон». У якийсь момент «Ліон» використовувався колоністами під час Війни за Незалежність США, поки його не захопив біля узбережжя Вірджинії британський корабель HMS Maidstone.

Подальша доля «Ліона» майже не відома. Є лише дані про судно, за описом схоже на цей корабель, перерахованому у 1780 році на карті Верфі Нельсона — англійської гавані на Антигуа.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли корабель, який пролежав на дні Нілу 2,5 тис. років.

Джерело: The Daily Mail