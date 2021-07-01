Полиция подорвалась на пиротехнике, заготовленной ко Дню независимости США

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Взрыв в США произошел в полицейском грузовике для обезвреживания бомб. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 17 человек.

В среду, 30 июня, правоохранители обнаружили большое количество коммерческих фейерверков, а также самодельную взрывчатку. Об этом сообщает CNN.

Руководитель департамента полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур рассказал, что взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники сами намеренно привели в действие взрывные устройства в грузовике.

В результате инцидента пострадали десять полицейских и семь гражданских лиц. Полицейские и трое гражданских получили незначительные травмы, остальные люди имеют серьезные ранения. Обломками мусора были повреждены несколько автомобилей.

Нелегальные фейерверки были привезены из другого штата, их планировали использовать накануне Дня независимости США.

Напомним, ранее мы сообщали, что мощный взрыв произошел 28 июня в Лондоне у железнодорожной станции Elephant and Castle.

Источник: CNN