Наслідки інциденту з винищувачем у Нідерландах, фото: NOS

https://racurs.ua/ua/n156854-belgiyskyy-vynyschuvach-atakuvav-viyskovu-bazu-niderlandiv-foto-video.html

Ракурс

У Нідерландах військовий літак F-16 Бельгії врізався у будівлю на авіабазі Леуварден у Нідерландах.

Інцидент стався під час рулювання, ще до того, як літак відірвався від землі, повідомляє видання NOS.

В результаті аварії травмувалися двоє людей:

пілот літака, який встиг катапультуватися (він приземлився неподалік та поранив ногу);

ще одного бельгійського солдата, який перебував у літаку як керівник екіпажу, було госпіталізовано.

У будівлі, яку протаранив винищувач, нікого не було, тож авіабазі завдана лише матеріальна шкода.

Що саме сталося, наразі не відомо — схоже, що літак почав безконтрольно прискорюватися після запуску.

Леуварден протягом десятиліть був оперативною базою для літаків F-16. Невдовзі їх планують замінити на нові F-35.

Зокрема, винищувач, який потрапив у аварію, планували невдовзі доставити на іншу авіабазу, де він мав прослужити ще кілька років.

Нагадаємо, у 2019 році в небі зіткнулися два винищувачі ВПС Німеччини.

Джерело: NOS