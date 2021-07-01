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Наслідки інциденту з винищувачем у Нідерландах, фото: NOS

Бельгійський винищувач «атакував» військову базу Нідерландів (ФОТО, ВІДЕО)

1 лип 2021, 15:32
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У Нідерландах військовий літак F-16 Бельгії врізався у будівлю на авіабазі Леуварден у Нідерландах.

Інцидент стався під час рулювання, ще до того, як літак відірвався від землі, повідомляє видання NOS.

В результаті аварії травмувалися двоє людей:

  • пілот літака, який встиг катапультуватися (він приземлився неподалік та поранив ногу);
  • ще одного бельгійського солдата, який перебував у літаку як керівник екіпажу, було госпіталізовано.

У будівлі, яку протаранив винищувач, нікого не було, тож авіабазі завдана лише матеріальна шкода.

Що саме сталося, наразі не відомо — схоже, що літак почав безконтрольно прискорюватися після запуску.

Леуварден протягом десятиліть був оперативною базою для літаків F-16. Невдовзі їх планують замінити на нові F-35.

Зокрема, винищувач, який потрапив у аварію, планували невдовзі доставити на іншу авіабазу, де він мав прослужити ще кілька років.

Наслідки інциденту з винищувачем у Нідерландах, фото: NOS


Нагадаємо, у 2019 році в небі зіткнулися два винищувачі ВПС Німеччини.

Джерело: NOS


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