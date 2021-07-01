COVID-сертифікати запустив Євросоюз. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n156855-covid-sertyfikaty-zapustyv-ievrosouz.html

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COVID-сертифікати в Європі запрацювали відсьогодні, з 1 липня. До системи електронних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу вже під'єдналися всі країни Європейського Союзу (ЄС).

Але коди видають тільки 26 з 27 країн. Про це повідомляє прес-служба Європейської комісії.

Усього за 1 липня згенерували понад 200 млн QR-кодів. Новий COVID-сертифікат дозволяє подорожувати Євросоюзом без затримок на кордоні — без черг, тестування, заповнення паперів і карантину.

Сертифікат про проходження вакцинації від коронавірусу є безкоштовним, а дістати його можна в будь-якій країні, що є членом ЄС. Видає сертифікати влада країн. Прогнозується, що чинні сертифікати діятимуть упродовж 12 місяців. Також відомо, що існуватимуть три різновиди COVID-сертифікатів:

за проходження вакцинації;

за одужання від коронавірусу;

за негативний тест на інфекцію.

Українські COVID-сертифікати, які сьогодні починають видавати в тестовому режимі, визнаватимуться в ЄС, але багато країн ще не дозволили в’їзд українцям. В Україні документ буде генеруватися в застосунку «Дія» або на порталі «Дія» після проходження повного курсу вакцинації. Такі сертифікати діятимуть 180 днів.

З умовами в’їзду в кожну конкретну країну можна ознайомитися на ресурсі з інтерактивною онлайн-картою подорожей під час COVID-19. Там чітко прописується, які довідки треба мати для в’їзду і які категорії громадян можуть в’їхати до країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікат України визнають у ЄС, але з іншими державами доведеться домовлятися окремо.