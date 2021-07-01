Штормовое предупреждение. Фото: IStock

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Штормовое предупреждение сегодня, 1 июля, объявили в Украине. Атмосферный фронт из Европы принесет опасные метеорологические явления — град, ливни и шквалы.

В стране объявлен I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает Укргидрометцентр и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что 1 июля по всей Украине, кроме востока и юго-востока, ожидаются грозы, днем будет наблюдаться град и шквалы 15−20 м/с, в западной части местами значительные дожди. В Киеве и Киевской области прогнозируют грозы, днем местами град и шквалы.

Заметим, что непогода в Украине бушует уже третий день. В Винницкой области ливень превратил улицы в реки, шквальный ветер и дождь повалили деревья. В одном из торговых центров из-за непогоды сорвало крышу и затопило часть магазинов.

В Николаеве с неба лило так, что по центральному проспекту города машины плыли, уровень воды достигал окон. На Ингульском мосту молния ударила в электроопору, в результате чего в городе парализовало движение троллейбусов.

Во Львове шторм ломал деревья и разрушал исторические здания. На разных улицах упало по меньшей мере семь десятков деревьев. Стволы летели на припаркованные автомобили и проезжую часть. Ветер был такой силы, что с домов срывало крыши. На Ровенщине ветер срывал шифер, перебрасывал ульи и поднимал стог сена. В селе Матеевка шесть суток людям пришлось сидеть без света.

Ливни и грозы, по прогнозам синоптиков, пока не планируют отступать. Непогода продержится в Украине как минимум до следующей недели.



На сегодня из-за непогоды обесточены 302 населенных пункта в шести областях (Львовская — 191, Тернопольская — 79, Черновицкая — 23, Киевская — 6, Кировоградская — 2 и Днепропетровская — 1).

Напомним, ранее мы сообщали, что ливень во Львове вчера, 30 июня, пронесся по всему городу. Вместе с мощным дождем бушевал шкальный ветер и выпал град.