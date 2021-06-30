Погода на завтра. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156805-grozy-shkvaly-i-anomalnaya-jara-pogoda-v-ukraine-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 1 июля ожидается жаркая и дождливая, в большинстве регионов прогнозируют грозы и шквалы. Температура воздуха достигнет отметки +31°.

Днем столбики термометров покажут от +22° до +31°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают южный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 1 июля прогнозируется грозовая. Ночью температура воздуха опустится до отметки +17°, а днем будет держаться на уровне от +27° до +29° тепла.

Погода в Харькове ожидается солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +15° до +17°, а днем столбики термометра застынут на уровне +29°.

Погодные условия в Одессе будут умеренно жаркими, возможны грозы и шквалы. Воздух днем прогреется до +30°, ночью столбики термометров покажут +21°.

Погода во Львове встретит прохладой и дождями. Температурные показатели будут следующими: ночью +14…+16° тепла, а днем +22…+24° тепла.

Погода в Карпатах 1 июля прогнозируется грозовая. Столбики термометров в темное время суток покажут от +16° до +18° тепла, а днем температура достигнет +25° тепла по Цельсию.



В ближайшие сутки в Украину придет атмосферный фронт, который перемещается с Центральной Европы. Он принесет в большинство областей, кроме восточных и юго-восточных, дожди с грозами, местами с градом и шквалистым ветром.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.



Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июле 2021 года прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля. Месячное количество осадков ожидается 34−91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье — 103−155 мм, что не превышает климатическую норму.