Прогноз магнитных бурь на июль озвучили ученые. Фото: narodna-pravda.ua

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Ракурс

Магнитные бури в июле 2021 года будут иметь место, но больших проблем они не должны нанести.

По состоянию на конец июня, ожидается, что в июле не будет магнитных бурь. Однако 3,12 и 13 июля магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Об этом сообщает «Дивогляд» со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

По информации специалистов, магнитные бури влияют как на сосуды, так и на психику человека. Если такое воздействие длительное, это сказывается на самочувствии — человек становится истощенным и раздраженным. Установлено, что от магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Врачи советуют за сутки до наступления магнитной бури начать принимать таблетки для разжижения крови. Такие препараты помогут немного облегчить симптомы и снизить риск образования тромбов. Но все же стоит проконсультироваться по этому поводу с семейным врачом.

Кроме того, в такие дни рекомендуют питаться здоровой пищей, уменьшить физическую активность, принимать водные процедуры. Также следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Стоит не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Напомним, специалисты Лаборатории астрономии Солнца ФИАН заявляли о трех магнитных бурях в июне. А в мае геомагнитная активность Солнца напоминала о себе по меньшей мере четыре раза.

Источник: «Дивогляд»