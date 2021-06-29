Прогноз магнітних бурь на липень озвучили вчені. Фото: narodna-pravda.ua

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Магнітні бурі в липні 2021 року будуть мати місце, але великих проблем вони не повинні завдати.

Станом на кінець червня, очікується, що у липні не буде магнітних бурь. Однак 3,12 та 13 липня магнітосфера перебуватиме збудженому стані. Про це повідомляє «Дивогляд» із посиланням на дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

За інформацією фахівців, магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. Якщо такий вплив тривалий, це позначається на самопочутті — людина стає виснаженою та роздратованою. Встановлено, що від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

Лікарі радять за добу до настання магнітної бурі почати приймати пігулки для розрідження крові. Такі препарати допоможуть трохи полегшити симптоми і знизити ризик утворення тромбів. Але все ж варто проконсультуватися щодо цього з сімейним лікарем.

Крім того, в такі дні рекомендують харчуватися здоровою їжею, зменшити фізичну активність, приймати водні процедури. Також слід більше відпочивати, висипатися і гуляти на свіжому повітрі. Варто не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

Нагадаємо, фахівці Лабораторії астрономії Сонця ФІАН заявляли про три магнітні бурі в червні. А в у травні геомагнітна активність Сонця нагадувала про себе щонайменше чотири рази.

Джерело: «Дивогляд»