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Ракурс
З трунами і вінками та під похоронний марш – протест ФОПів у Києві (ФОТО, ВІДЕО)

З трунами і вінками та під похоронний марш — протест ФОПів у Києві (ФОТО, ВІДЕО)

29 чер 2021, 11:24
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На Майдані незалежності в Києві 29 червня сталася сутичка між представниками профспілок підприємців та поліцією.

Протестувальники намагалися сформувати на Майдані колону і почати ходу. У середмісті столиці відбувається акція активістів руху #SaveФОП. Між протестувальниками і поліцією почалася бійка, оскільки активісти мали намір принести до Офісу президента на вулицю Банкову кришки від трун і вінки. На протесті ввімкнули похоронний марш.

З трунами і вінками та під похоронний марш – протест ФОПів у Києві, фото — РБК-Україна

Нова акція ФОПів має назву «Похорон мікробізнесу». Протестувальники вимагають прийняття законопроектів № 3853−1 (2), 3993, спрямованих на захист спрощеної системи оподаткування, а саме скасування введення касових апаратів для більшості видів малого бізнесу.

Підприємці збиралися принести труни до Офісу президента, Кабміну і Верховної Ради, але під час жорсткого протистояння з поліцією правоохоронці відібрали труни.

З трунами і вінками та під похоронний марш – протест ФОПів у Києві, скріншот відео

У коментарі «РБК-Україна» у прес-службі поліції Києва сказали, що поки немає інформації про постраждалих та затриманих.

З трунами і вінками та під похоронний марш – протест ФОПів у Києві

Згодом протестувальники намагалися перепинити виїзд автобусу з конфіскованим труною, але безуспішно.


Колона ФОПів змінила початковий маршрут і попрямувала в бік Європейської площі, щоб ходити там по колу.

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Джерело: Ракурс


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