С гробами и венками и под похоронный марш — протест бизнеса в Киеве, фото — РБК-Украина

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Ракурс

На Майдане Независимости в Киеве 29 июня произошли столкновения между представителями профсоюзов предпринимателей и полицией.

Протестующие пытались сформировать на Майдане колонну и начать шествие. В центре столицы проходит акция активистов движения #SaveФОП. Между протестующими и полицией началась драка, поскольку активисты намеревались принести к Офис президента на улицу Банковую крышки от гробов и венки. На протесте включили похоронный марш.

Новая акция ФЛП называется «Похороны микробизнеса». Протестующие требуют принятия законопроектов № 3853−1 (2), 3993, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, а именно отмены ввода кассовых аппаратов для большинства видов малого бизнеса.

Предприниматели собирались принести гробы к Офису президента, Кабмину и Верховной Раде, но во время жесткого противостояния с полицией правоохранители отобрали гробы.

В комментарии «РБК-Украина» в пресс-службе полиции Киева сказали, что пока нет информации о пострадавших и задержанных.

Впоследствии протестующие пытались преградить выезд автобуса с конфискованным гробом, но безуспешно.

Колонна ФЛП изменила первоначальный маршрут и направилась в сторону Европейской площади, чтобы ходить там по кругу. Позже они подошли к ОП через Бессарабскую площадь.

Малый бизнес в 2020 году проводил митинги в центре Киева — на Майдане Независимости. ФЛП требуют полностью отменить кассовые аппараты для малого бизнеса. Рада приняла, а президент подписал законопроект, который откладывает до 1 января 2022 года введение кассовых аппаратов для малого бизнеса.