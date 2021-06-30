Погода на завтра. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156805-grozy-shkvaly-ta-speka-pogoda-v-ukrayini-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 1 липня очікується спекотна та дощова, у більшості регіонів прогнозують грози та шквали. Температура повітря досягне позначки +31°

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +22° до +31°. Ночі цієї доби будуть теплими. Вітер обіцяють південний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 1 липня прогнозується грозова. Вночі температура повітря опуститься до позначки +17°, а вдень триматиметься на рівні від +27° до +29° тепла.

Погода в Харкові очікується сонячна, без опадів. Температура повітря вночі досягне позначки від +15° до +17°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +29°.

Погодні умови в Одесі будуть помірно спекотними, можливі грози та шквали. Повітря вдень прогріється до +30°, вночі стовпчики термометрів покажуть +21°.

Погода у Львові зустріне прохолодою та дощами. Температурні показники будуть такими: уночі +14…+16° тепла, а вдень +22…+24° тепла.

Погода в Карпатах 1 липня прогнозується грозова. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +16° до +18° тепла, а вдень температура сягне +25° тепла за Цельсієм.





Загалом найближчої доби до України надійне атмосферний фронт, що переміщується з Центральної Європи. Він принесе в більшість областей, крім східних і південно-східних, дощі з грозами, вдень подекуди з градом і шквалистим вітром.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 липня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в липні 2021 року прогнозується спекотна із середньою температурою 20−25° тепла, у горах буде 13−18° вище нуля. Місячна кількість опадів очікується 34−91 мм, у Карпатах та місцями на Прикарпатті — 103−155 мм, що не перевищує кліматичну норму.