Штормове попередження. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156822-grad-zlyvy-ta-shkvaly-ukrayinciv-poperedyly-pro-negodu-karta.html

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Штормове попередження сьогодні, 1 липня, оголосили в Україні. Атмосферний фронт із Європи принесе небезпечні метеорологічні явища — град, зливи та шквали.

В країні оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це інформує Укргідрометцентр та Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 1 липня по всій Україні, крім сходу та південного сходу, очікуються грози, вдень спостерігатиметься град та шквали 15−20 м/с, у західній частині місцями значні дощі. У Києві та Київській області прогнозують грози, вдень подекуди град та шквали.

Зауважимо, що негода в Україні вирує вже третій день. У Вінницькій області злива перетворила вулиці на річки, шквальний вітер та дощ повалили дерева. В одному з торгових центрів через негоду зірвало дах і затопило частину магазинів.

У Миколаєві з неба лило так, що центральним проспектом міста машини пливли, рівень води досягав вікон. На Інгульському мосту блискавка вдарила в електроопору, через що в місті паралізувало рух тролейбусів.

У Львові шторм ламав дерева та руйнував історичні будівлі. На різних вулицях впало щонайменше сім десятків дерев. Стовбури летіли на припарковані автомобілі та проїжджу частину. Вітер був такої сили, що з будинків зривало дахи. На Рівненщині вітер зривав шифер, перекидав вулики й підіймав стоги сіна. У селі Матіївка шість діб людям довелося сидіти без світла.

Зливи та грози, за прогнозами синоптиків, поки не планують відступати. Негода протримається в Україні як мінімум до наступного тижня.





Станом на сьогодні через негоду знеструмлено 302 населених пункти в шести областях (Львівська — 191, Тернопільська — 79, Чернівецька — 23, Київська — 6, Кіровоградська — 2 та Дніпропетровська — 1).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що злива у Львові вчора, 30 червня, пронеслася всім містом. Разом із потужним дощем вирував шкальний вітер та випав великий град.