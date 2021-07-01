Під час побиття Миколи Потураєва, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n156860-na-slugu-poturaieva-napaly-v-radi-video.html

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На народного депутата Миколу Потураєва, члена фракції «Слуги народу», напали під час спілкування зі ЗМІ у кулуарах Верховної Ради.

Коли Потураєв розповідав ЗМІ про нове міжфракційне об'єднання, яке створюють у парламенті, одна з жінок почала заперечувати його слова та вдарила його кулаком по обличчі, а також спробувала вдарити по голові сумочкою. Нападницею була відома активістка Ірма Крат, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Після інциденту її забрали правоохоронці.

Ще в Раді вона заявила, що спровокувало її на такий вчинок відкриття ринку землі і пообіцяла, що люди з регіонів винесуть депутатів вперед ногами з парламенту, — зазначає видання.

Після інциденту Потураєв вибачився перед журналістами за цей «прикрий інцидент» і пообіцяв розповісти про деталі об'єднання пізніше.

Нагадаємо, 17 червня Потураєв своїм виступом спровокував бійку у сесійній залі Верховної Ради.