Стало известно, будет ли Кравчук участвовать в переговорах ТКГ

https://racurs.ua/n156862-stalo-izvestno-budet-li-kravchuk-uchastvovat-v-peregovorah-tkg.html

Ракурс

Леонид Кравчук, первый президент Украины, не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) до конца лета. Недавно он перенес операцию на сердце.

28 июня Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины Дня Конституции по состоянию здоровья. Об этом «Суспільному» сообщил источник в окружении первого президента Украины.

Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильное. У него была сложная операция на сердце. В июле-августе он не будет участвовать ни в каких переговорах, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что Кравчук уже давно находился под наблюдением врачей. Его отсутствие не повлияет на процесс переговоров в ТКГ, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Когда нет Леонида Макаровича, то заседание проводит первый заместитель вице-премьер Резников, — сказал он.

Арестович уточнил, что Кравчук уже несколько раз или по причине отпуска, или по причине самочувствия не проводил заседание. Спикер называет это нормальной практикой, так как с российской стороны тоже иногда не бывает Грызлова.

Напомним, ранее мы сообщали, что Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. Он уже не первый раз обращается к хирургу — в 2017 году ему делали стентирование сердца.

Источник: «Суспільне»