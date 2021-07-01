Мендель написала книгу про самоідентифікацію українців

Юлія Мендель, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n156864-mendel-napysala-knygu-pro-samoidentyfikaciu-ukrayinciv.html

Ракурс

Юлія Мендель, колишня речниця президента України Володимира Зеленського, написала книгу про свою роботу на посаді прес-секретаря, політику та українців.

Про це повідомляє видання «Суспільне».

Книга про українську політику, роботу прес-секретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне — про самоідентифікацію українців як нації, — заявила Мендель.

За її словами, ця книга має вийти друком вже в липні.

Деталей про її назву, наклад та видавництво екс-речниця Зеленського не повідомила.

Мендель стала прес-секретарем Зеленського незадовго після його вступу на посаду — у червні 2019 року. 30 квітня цього року вона залишила посаду прес-секретаря, щоб зосередитися на роботі з іноземними ЗМІ.

Нагадаємо, у середині червня ЗМІ розповіли, які кандидатури в Офісі президента розглядають на посаду прес-секретаря Зеленського.

Джерело: «Суспільне»