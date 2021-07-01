Натовпи вболівальників на Євро-2020 сприяють поширенню коронавірусу. Фото: УЄФА

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Чемпіонат Європи з футболу сприяє зростанню захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

Натовпи людей на футбольних стадіонах, а також в пабах і барах й безвідповідальне ставлення фанів до протиепідемічної безпеки призведе до того, що нова хвиля пандемії майже неминуча. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоровʼя, пише Reuters.

За даними ВООЗ, на минулому тижні кількість нових випадків захворювання вже зросла на 10% через натовпи у містах, які приймають Євро-2020, і послаблення соціальних обмежень.

Старший фахівець ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд відзначила, що влада повинна слідкувати, як вболівальники добираються на стадіони і чи заходять у переповнені бари після матчів.

Саме ці події викликають поширення вірусу, — заявила вона.



Нагадаємо, Україні загрожує нова хвиля захворюваності — цього разу її може ініціювати тимчасово окупований Крим. Непрямі дані свідчать, що офіційна статистика окупантів у кілька разів занижує кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у Криму.

Джерело: Reuters