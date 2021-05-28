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https://racurs.ua/ua/n155272-vyvozyty-avto-z-okupovanoyi-terytoriyi-dozvolyv-kabmin-scho-dlya-cogo-potribno.html

Ракурс

Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 533 від 26 травня 2021 року, якою вніс зміни в Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Зміни торкнулися порядку вивезення транспортних засобів із тимчасово окупованої території.

Якщо авто переміщує його власник, то на кордоні достатньо буде лише пред’явити техпаспорт, а якщо ж це робить інша людина, то знадобитися ще й нотаріальна довіреність. У разі втрати техпаспорта або його псування, вивезти транспортний засіб можна буде одноразово на підставі копії реєстраційної картки, яка затверджує реєстрацію транспорту в Україні.

Копію реєстраційної картки можна буде отримати в територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (МВС) на підставі заяви, паспорта й нотаріального доручення (якщо заяву буде подавати представник).

Оновлені правила поширюються на мопеди, мотоцикли, а також легкові автомобілі (транспортні засоби, що належать до категорії А1, А, В).