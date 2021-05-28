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https://racurs.ua/n155272-vyvezti-avto-s-okkupirovannoy-territorii-pozvolil-kabmin-chto-dlya-etogo-nujno.html

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Кабинет министров Украины принял постановление № 533 от 26 мая 2021 года, которым внес изменения в Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Изменения коснулись порядка вывоза транспортных средств с временно оккупированной территории.

Если авто перемещает его владелец, то на границе достаточно будет лишь предъявить техпаспорт, а если же это делает другой человек, то понадобиться еще и нотариальная доверенность. В случае потери техпаспорта или его порчи, вывезти транспортное средство можно будет единоразово на основании копии регистрационной карточки, которая подтверждает регистрацию транспорта в Украине.

Копию регистрационной карточки можно будет получить в территориальных сервисных центрах Министерства внутренних дел (МВД) на основании заявления, паспорта и нотариальной доверенности (если заявление будет подавать представитель).

Данные правила распространяются на мопеды, мотоциклы, а также легковые автомобили (транспортные средства, принадлежащие к категории А1, А, В).