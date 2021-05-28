В українському Стоунхенджі знайшли останки воїна. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155271-v-ukrayinskomu-stounhendji-znayshly-ostanky-voyina-foto-video.html

Ракурс

Нові знахідки в українському Стоунхенджі, кургані епохи енеоліту-бронзи, виявили вчені. Археологи знайшли останки сарматського воїна у крайньому з могильників у центральній частині кургану.

Зазначається, що знайдений воїн — двадцять п’яте поховання, яке відкопали вчені. Про це повідомили на сторінці Дніпровської археологічної експедиції в Facebook.

Останки належать до сарматської культури, яка датується 3 ст. до н.е. — 3 с. н.е. Поховання розташоване безпосередньо під вершиною кургану.

Археологи додали, що біля кісток небіжчика було знайдено залізне вістря списа, а в ногах знаходився глечик. Крім цього, в сарматському похованні виявили невелику тризну — кістки тварини, які лежали за черепом похованого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український Стоунхендж виявили археологи біля населеного пункту Новоолександрівка в Дніпропетровській області. З початку квітня у селі працює археологічна експедиція.