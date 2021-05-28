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В украинском Стоунхендже нашли останки воина. Фото: 24 канал

В украинском Стоунхендже нашли останки воина (ФОТО, ВИДЕО)

28 мая 2021, 10:56
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Новые находки в украинском Стоунхендже, кургане эпохи энеолита-бронзы, обнаружили ученые. Археологи нашли останки сарматского воина в крайнем из могильников в центральной части кургана.

Отмечается, что найденный воин — двадцать пятое захоронение, которое нашли ученые. Об этом сообщили на странице Днепровской археологической экспедиции в Facebook.

Останки принадлежат к сарматской культуре, которая датируется 3 в. до н.э. — 3 в. н.э. Захоронение расположено непосредственно под вершиной кургана.

Археологи добавили, что возле костей покойника было найдено железное острие копья, а в ногах находился кувшин. Кроме этого, в сарматском захоронении обнаружили небольшую тризну — кости животного, которые лежали за черепом воина.


Напомним, ранее мы сообщали, что украинский Стоунхендж обнаружили археологи возле населенного пункта Новоалександровка в Днепропетровской области. С начала апреля в селе работает археологическая экспедиция.

Источник: Ракурс


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