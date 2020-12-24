У Зеленського заявили про будівництво у борг найдовшої траси країни. Фото:

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Найдовшу трасу в Україні в Офісі президента планують збудувати до Дня Незалежності у 2021 році.

Автошлях будуватимуть у рамках програми «Велике будівництво». Частина автотраси була відновлена в 2020 році, а частину планують відновити у наступному році. Дорога почнеться з міста Стрий на Львівщині й закінчиться в селищі Ізварине Луганській області, яке наразі є окупованим проросійськими бойовиками. Про це 24 грудня заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час огляду дороги М-30, повідомлялося в трансляції на сторінці ОПУ у Facebook.

Зазначається, що дорога матиме протяжність у 1 тис. 400 км й з'єднає Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Умань, Кропивницький, Дніпро і закінчуватиметься в місті Покровськ. Далі автошлях пройде через Донецьк та Луганськ до Ізвариного.

На реконструкцію і будівництво автодоріг кредит виділить Європейський банк реконструкції і розвитку. На сайті ЄБРР зазначається, що у борг Україні нададуть 450 млн євро, ці гроші будуть виділені трьома траншами.

Перший транш передбачає 290 млн євро — ці гроші підуть на реконструкцію 275 км магістралі M05 Київ-Одеса. Другу частину в 160 млн євро «Укравтодор» використає на будівництво північної частини кільцевої дороги навколо Львова. Третій транш у 190 млн євро витратять на відновлення ділянки дороги М05 у межах Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. У ЄБРР зазначають, що траса з Києва в Одеси важлива транспортна мережа як для України, так і для ЄС.

Нагадаємо, у 2020 році в рейтингу доріг Україна посіла 126 місце — держава піднялася на 20 сходинок у загальній класифікації «якості доріг» у світі.