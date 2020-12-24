У Зеленского заявили о строительстве в долг самой длинной трассы страны. Фото:

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Самую длинную трассу в Украине в Офисе президента планируют построить ко Дню Независимости в 2021 году.

Автодорогу будут строить в рамках программы «Большое строительство». Часть автотрассы была восстановлена в 2020 году, а часть планируют восстановить в следующем году. Дорога будет начинаться из города Стрый на Львовщине и закончится в поселке Изварино Луганской области, который сейчас оккупирован пророссийскими боевиками. Об этом 24 декабря заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время осмотра дороги М-30, сообщалось в трансляции на странице ОПУ в Facebook.

Отмечается, что дорога будет иметь протяженность в 1 тыс. 400 км и соединит Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Умань, Кропивницкий, Днепр и будет заканчиваться в городе Покровск. Далее автодорога пройдет через Донецк и Луганск в Изварино.

На реконструкцию и строительство автодорог кредит выделит Европейский банк реконструкции и развития. На сайте ЕБРР отмечается, что в долг Украине предоставят 450 млн евро, эти деньги будут выделены тремя траншами.

Первый транш предусматривает 290 млн евро — эти деньги пойдут на реконструкцию 275 км дороги M05 Киев-Одесса. Вторую часть в 160 млн евро «Укравтодор» использует на строительство северной части кольцевой дороги вокруг Львова. Третий транш в 190 млн евро потратят на восстановление участка дороги М05 в пределах Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. В ЕБРР отмечают, что трасса из Киева в Одессу — это важная транспортная сеть как для Украины, так и для ЕС.

Напомним, в 2020 году в рейтинге дорог Украина заняла 126 место — государство поднялось на 20 ступенек в общей классификации «качества дорог» в мире.