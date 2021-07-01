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Рада сделала шаг к ликвидации ГАСИ. Фото: rubryka.com

Рада сделала шаг к ликвидации ГАСИ — какие изменения вносит новый закон

1 июл 2021, 19:34
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Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Украине ликвидируют — Верховная Рада 1 июля на внеочередном заседании приняла законопроект № 5655.

Документ, который направлен на комплексные изменения в сфере градостроительства и на ликвидацию ГАСИ, поддержали 309 народных избранников. Застройщиков обяжут загружать информацию об объектах в Реестр строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Предполагается, что отныне проектная документация будет разрабатываться в электронном виде и вноситься в Реестр строительной деятельности.

В вышеуказанный реестр нужно будет вносить следующие документы:


  • расчет класса последствий (ответственности);
  • технико-экономические показания объекта строительства и составные части объекта;
  • задачи на проектирование;
  • копия градостроительных условий и ограничений;
  • копия технических условий;
  • копия энергетического сертификата;
  • копия результатов оценки воздействия на окружающую среду;
  • сведения о владельце имущественных прав на проектную документацию;
  • сведения о необходимости корректировки адреса.

Законодатели уверяют, что таким образом, покупатели квартир в строящихся объектах смогут ознакомиться со всеми документами в реестре строительной деятельности, чтобы оценить риски покупки недвижимости.

Напомним, в 2021 году планируют построить самую длинную трассу в Украине. Дорога начнется с города Стрый на Львовщине и закончится в поселке Изварино Луганской области, который сейчас является оккупированным пророссийскими боевиками.

Источник: Ракурс


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