Рада сделала шаг к ликвидации ГАСИ — какие изменения вносит новый законhttps://racurs.ua/n156872-rada-sdelala-shag-k-likvidacii-gasi-kakie-izmeneniya-vnosit-novyy-zakon.htmlРакурс
Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Украине ликвидируют — Верховная Рада 1 июля на внеочередном заседании приняла законопроект № 5655.
Документ, который направлен на комплексные изменения в сфере градостроительства и на ликвидацию ГАСИ, поддержали 309 народных избранников. Застройщиков обяжут загружать информацию об объектах в Реестр строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Предполагается, что отныне проектная документация будет разрабатываться в электронном виде и вноситься в Реестр строительной деятельности.
В вышеуказанный реестр нужно будет вносить следующие документы:
- расчет класса последствий (ответственности);
- технико-экономические показания объекта строительства и составные части объекта;
- задачи на проектирование;
- копия градостроительных условий и ограничений;
- копия технических условий;
- копия энергетического сертификата;
- копия результатов оценки воздействия на окружающую среду;
- сведения о владельце имущественных прав на проектную документацию;
- сведения о необходимости корректировки адреса.
Законодатели уверяют, что таким образом, покупатели квартир в строящихся объектах смогут ознакомиться со всеми документами в реестре строительной деятельности, чтобы оценить риски покупки недвижимости.
Напомним, в 2021 году планируют построить самую длинную трассу в Украине. Дорога начнется с города Стрый на Львовщине и закончится в поселке Изварино Луганской области, который сейчас является оккупированным пророссийскими боевиками.