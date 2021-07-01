Стало відомо, хто не голосував за закон про олігархів. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n156874-zakon-pro-oligarhiv-yak-golosuvaly-frakciyi-foto.html

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Законопроект про олігархів 1 липня ухвалила Верховна Рада в першому читанні.

За проект закону № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» проголосували 275 нардепів. За голосували фракція «Слуга народу», «Довіра», та «За майбутнє". Проти — «Європейська солідарність» та «Голос». Утримались від голосування представники ОПЗЖ та «Батьківщини». Про це повідомляється на сайті українського парламенту.

Документ підтримав 231 представник фракції «Слуга народу», 18 нардепів від «Довіри», та 18 представників «За майбутнє". При цьому парламент провалив голосування за скорочену процедуру до другого читання — кнопку «за» натиснули лише 216 депутатів.

Проти закону про деолігархізацію виступила лише один депутат зі «Слуги народу» — наближена до олігарха Ріната Ахметова Людмила Буймістер. Ця парламентар постійно з’являється в ефірі політичних ток-шоу на каналі Ахметова, а до обрання в парламент працювала у бізнесмена Сергія Тарути, який був у минулому бізнес-партнером Ахметова.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.