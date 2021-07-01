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Ракурс
Запуск ракеты с «Боинга». Фото: Virgin Orbit

Запуск ракеты со спутниками впервые осуществили с борта Boeing 747 (ВИДЕО)

1 июл 2021, 21:49
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Ракету-носитель со спутниками американцы вывели на орбиту необычным способом — ее запуск осуществили не с космодрома, а прямо в воздухе с самолета.

Американская компания Virgin Orbit запустила ракету LauncherOne из специализированно модифицированной версии Boeing 747, который окрестили Cosmic Girl. Авторы успешно воплощенной в жизнь идеи заявляют, что такой способ дает возможность запускать спутники с любого соответствующего аэродрома, не привязываясь к определенной местности. Об этом сообщается на YouTube-канале Virgin Orbit.

Ракета вывела на орбиту семь спутников для трех клиентов. Один был выведен на орбиту на заказ Нидерландов, четыре — для программы Министерства обороны США, два — для польской компании SatRevolution, которая намерена отправить еще 12 спутников для наблюдения за Землей.

Руководство Virgin Orbit планирует осуществить еще один запуск ракеты с «воздушного космодрома» до конца 2021 года. В 2022 году планируется отправить в космос уже шесть ракет.


Напомним, старт ракеты Atlas V смогли увидеть пассажиры «Боинга» во время полета в Соединенных Штатах Америки. Авиалайнер Boeing 737−900 направлялся из Нью-Йорка в Канкун, а пассажиры случайно стали свидетелями знакового события. Все произошло совершенно случайно.

Источник: Ракурс


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