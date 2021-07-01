Запуск ракеты с «Боинга». Фото: Virgin Orbit

https://racurs.ua/n156876-zapusk-rakety-so-sputnikami-vpervye-osuschestvili-s-borta-boeing-747-video.html

Ракурс

Ракету-носитель со спутниками американцы вывели на орбиту необычным способом — ее запуск осуществили не с космодрома, а прямо в воздухе с самолета.

Американская компания Virgin Orbit запустила ракету LauncherOne из специализированно модифицированной версии Boeing 747, который окрестили Cosmic Girl. Авторы успешно воплощенной в жизнь идеи заявляют, что такой способ дает возможность запускать спутники с любого соответствующего аэродрома, не привязываясь к определенной местности. Об этом сообщается на YouTube-канале Virgin Orbit.

Ракета вывела на орбиту семь спутников для трех клиентов. Один был выведен на орбиту на заказ Нидерландов, четыре — для программы Министерства обороны США, два — для польской компании SatRevolution, которая намерена отправить еще 12 спутников для наблюдения за Землей.

Руководство Virgin Orbit планирует осуществить еще один запуск ракеты с «воздушного космодрома» до конца 2021 года. В 2022 году планируется отправить в космос уже шесть ракет.

Напомним, старт ракеты Atlas V смогли увидеть пассажиры «Боинга» во время полета в Соединенных Штатах Америки. Авиалайнер Boeing 737−900 направлялся из Нью-Йорка в Канкун, а пассажиры случайно стали свидетелями знакового события. Все произошло совершенно случайно.