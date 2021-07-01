Итальянский Фрегат Virginio Fasan F591. Фото: Yörük Işık

https://racurs.ua/n156875-italyanskiy-fregat-zashel-v-chernoe-more-dlya-uchastiya-v-sea-breeze-foto.html

Ракурс

Итальянский фрегат Virginio Fasan F591 зашел в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2021.

Корабль в данный момент является флагманом постоянной морской группы НАТО SNMG2. Вероятно, он тоже войдет в состав эскадры, которая участвует в ежегодных международных учениях «Си Бриз». Фрегат прошел пролив Босфор, его сопровождал турецкий фрегат Barbaros F244. Об этом 1 июля сообщает одесское издание «Думская».

Итальянский фрегат ввели в состав Военно-морских сил в декабре 2013 года. Длина боевого корабля составляет 145 м, ширина — 20 м, а осадка — 8,7 м. Водоизмещение фрегата составляет 6700 т. Максимальная скорость 27 узлов.

На борту корабля разнообразное вооружение — артиллерия, торпеды, ракеты, в том числе противокорабельные и зенитные ракеты. В ангаре могут размещаться два вертолета SH-90 или AW-101.

Напомним, 30 июня в Черном море начались масштабные международные учения Sea Breeze-2021 (Си Бриз). Корабельная группировка НАТО, участвующая в учениях, уже вышла из одесского порта. Активная фаза учений еще не началась, однако флот приступил к боевому развертыванию.

Источник: «Думская»