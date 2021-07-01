Sea Breeze — морская пехота ВСУ, США и Грузии атаковали тыл противника (ФОТО)https://racurs.ua/n156833-sea-breeze-morskaya-pehota-vsu-ssha-i-gruzii-atakovali-tyl-protivnika-foto.htmlРакурс
Sea Breeze-2021 (Си Бриз-2021), международные военные учения, которые проходят в Украине. Многонациональная тактическая группа из украинских, грузинских и американских воинов отработала рейдовые действия в тылу противника.
Военные отдельного батальона морской пехоты Военно-Морских Сил (ВМС) Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Госпогранслужбы, морской пехоты США, Грузии и Республики Молдова действовали в составе
единого подразделения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Тренировка в рамках Си Бриз-2021 была разделена на три этапа:
- во время первого этапа тактическая группа получила задачу выйти из района сосредоточения в район ожидания. Там командир тактической группы провел брифинг на макете местности и дал задание командирам подразделений;
- второй этап предусматривал выполнение задания. По легенде, тактическая группа должна была выйти в тыл условного противника и уничтожить важные объекты инфраструктуры военного назначения;
- третий этап завершился маршем военных в район сосредоточения, но во время движения колонн противник устроил засаду.
В Минобороны отметили, что все учебные маневры отрабатывались условно, без ведения боевой стрельбы.
Напомним, ранее мы сообщали, что масштабные международные учения Sea Breeze-2021 начались в Черном море. Корабельная группировка НАТО участвует в учениях, утром 30 июня она вышла из одесского порта.