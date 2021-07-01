Морская пехота ВСУ, США и Грузии атаковали тыл противника. Фото: Минобороны

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Sea Breeze-2021 (Си Бриз-2021), международные военные учения, которые проходят в Украине. Многонациональная тактическая группа из украинских, грузинских и американских воинов отработала рейдовые действия в тылу противника.

Военные отдельного батальона морской пехоты Военно-Морских Сил (ВМС) Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Госпогранслужбы, морской пехоты США, Грузии и Республики Молдова действовали в составе единого подразделения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.





Тренировка в рамках Си Бриз-2021 была разделена на три этапа:

во время первого этапа тактическая группа получила задачу выйти из района сосредоточения в район ожидания. Там командир тактической группы провел брифинг на макете местности и дал задание командирам подразделений;

второй этап предусматривал выполнение задания. По легенде, тактическая группа должна была выйти в тыл условного противника и уничтожить важные объекты инфраструктуры военного назначения;

третий этап завершился маршем военных в район сосредоточения, но во время движения колонн противник устроил засаду.

В Минобороны отметили, что все учебные маневры отрабатывались условно, без ведения боевой стрельбы.









Напомним, ранее мы сообщали, что масштабные международные учения Sea Breeze-2021 начались в Черном море. Корабельная группировка НАТО участвует в учениях, утром 30 июня она вышла из одесского порта.