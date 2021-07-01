Морська піхота ЗСУ, США і Грузії атакувала тил противника. Фото: Міноборони

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Sea Breeze-2021 (Сі Бриз-2021), міжнародні військові навчання, проходять в Україні. Багатонаціональна тактична група з українських, грузинських та американських воїнів відпрацювала рейдові дії в тилу противника.

Військові окремого батальйону морської піхоти Військово-Морських Сил (ВМС) Збройних Сил України (ЗСУ), Держприкордонслужби, морської піхоти США, Грузії та Республіки Молдова діяли в складі єдиного підрозділу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.









Тренування в межах Сі Бриз-2021 було поділене на три етапи:

під час першого етапу тактична група дістала завдання вийти з району зосередження в район очікування. Там командир тактичної групи провів брифінг на макеті місцевості та поставив завдання командирам підрозділів;

другий етап передбачав виконання завдання. За легендою, тактична група мала вийти в тил умовного противника та знищити важливі об'єкти інфраструктури військового призначення;

третій етап завершився маршем військових до району зосередження, але під час руху колон противник влаштував засідку.

У Міноборони зазначили, що всі навчальні маневри відпрацьовувались умовно, без ведення бойової стрільби.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масштабні міжнародні навчання Sea Breeze-2021 почалися в Чорному морі. Корабельне угруповання НАТО, що бере участь у навчаннях, вранці 30 червня вийшло з одеського порту.