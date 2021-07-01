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Ракурс
Зеленський все ще готовий до «матчу з Путіним». Фото: РБК

Зеленський все ще готовий до «матчу з Путіним»

1 лип 2021, 11:41
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Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, президентів України й Росії, поки так і не відбулася. Водночас глава української держави в черговий раз висловив готовність до можливої ​​зустрічі з Путіним.

Зеленський також розповів, що 12 липня у нього відбудеться особиста зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а в кінці липня — прямі переговори з президентом США Джо Байденом. Про це президент України заявив в інтерв’ю виданню «Інтерфакс-Україна».

У нас в країні, до речі, дуже популярна фраза «нічого про Україну без України». Ось саме так і працює наша держава зараз. Події, що відбуваються на глобальній політичній арені, це доводять, — сказав Зеленський.

За його словами, «підготовка до непростого матчу з Путіним триває" і він готовий зустрітися з президентом країни-агресора.

Готовий я зустрітися і з президентом Путіним — якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії, — підкреслив Зеленський.


Нагадаємо, президент України відреагував на заяву Путіна про те, що українці та росіяни нібито є одним народом.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Джерело: Ракурс


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