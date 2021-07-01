Зеленский все еще готов к «матчу с Путиным». Фото: РБК

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Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, президентов Украины и России, пока так и не состоялась. В то же время глава украинского государства в очередной раз выразил готовность к возможной встрече с Путиным.

Зеленский также рассказал, что 12 июля у него состоится личная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в конце июля — прямые переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом президент Украины заявил в интервью изданию «Интерфакс-Украина».

У нас в стране, кстати, очень популярна фраза «ничего об Украине без Украины». Вот именно так и работает наше государство сейчас. События, происходящие на глобальной политической арене, это только доказывают, — сказал Зеленский.

По его словам, «подготовка к непростому матчу с Путиным продолжается» и он готов встретиться с президентом страны-агрессора.

Готов я встретиться и с президентом Путиным — если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России, — подчеркнул Зеленский.



Напомним, президент Украины отреагировал на заявление Путина о том, что украинцы и россияне якобы является одним народом.

Источник: «Интерфакс-Украина»