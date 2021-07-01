Мы точно не один народ – Зеленский прокомментировал заявление Путина. Фото: УП

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Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на заявление президента России Владимира Путина. Глава государства-агрессора назвал украинцев и россиян одним народом.

Мы точно не один народ. Так, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами, — сказал Зеленский в интервью изданию «Интерфакс-Украина».

По его словам, если бы украинцы и россияне были бы одним народом, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг». Но все же у двух стран есть общая цель — закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории.

Если беспристрастно взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Русский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий. Вспомните ту волну искреннего интереса, которая возникла сразу после моего предложения президенту России встретиться и найти путь к миру, — заявил Зеленский.

Президент уверен, что в российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины.

Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России — вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей, — рассказал он.

Зеленский утверждает, что ему будет о чем поговорить с Путиным, если тот «выйдет из-под влияния пропагандистской картины». В таком случае речь пойдет «не о мифах, а о реалиях».

Напомним, ранее мы сообщали, что Путин не хочет встречаться с Зеленским прямо сейчас, «поскольку Украина находится под «внешним управлением». При этом он отметил, что готов к встрече, если в этом появится потребность.

Источник: «Интерфакс-Украина»