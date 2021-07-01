Ми точно не один народ – Зеленський прокоментував заяву Путіна. Фото: УП

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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на заяву президента Росії Володимира Путіна. Глава країни-агресора назвав українців і росіян одним народом.

Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. У нас загальна частина історії, пам’ять, сусідство, родичі, загальні перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам’ятаємо. І, можливо, щось спільне у нас буде в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальне розділення між нашими країнами, — сказав Зеленський в інтерв’ю виданню «Інтерфакс-Україна».

За його словами, якби українці й росіяни були б одним народом, то «в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою розвивався б жовто-блакитний прапор». Але все ж дві країни мають спільну мету — закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території.

Якщо неупереджено поглянути на суспільні настрої в Росії, то, очевидно, побачимо чітке і масштабне суспільне очікування рішень для реального припинення війни проти України. Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій. Згадайте ту хвилю щирого інтересу, яка виникла відразу після моєї пропозиції президенту Росії зустрітися і знайти шлях до миру, — заявив Зеленський.

Президент упевнений, російське суспільство не має бажання продовжувати агресію проти України.

Зрозуміло, що машина пропаганди, яка вже давно працює в Росії, заганяє людей в повне нерозуміння правил сучасного світу і в ненависть до сусідів. Зрозуміло, що це відбивається і на державній політиці Росії — вкладаючись в пропаганду, вони самі несвідомо чи підсвідомо споживають цю пропаганду і підпорядковуються їй, — розповів він.

Зеленський стверджує, що йому буде про що поговорити з Путіним, якщо той «вийде з-під впливу пропагандистської картини». У такому випадку мова йтиме «не про міфи, а про реалії».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським просто зараз, «оскільки Україна знаходиться під «зовнішнім управлінням «. При цьому він зазначив, що готовий до зустрічі, якщо в цьому з’явиться потреба.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»