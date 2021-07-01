Зеленский пожалел россиян, которых «загоняет машина пропаганды»

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n156830-zelenskiy-pojalel-rossiyan-kotoryh-zagonyaet-mashina-propagandy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что в российском обществе существует четкое и масштабное общественное ожидание решений о прекращении войны против нашего государства.

Об этом Зеленский заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Так, Зеленский заявил, что его инициатива встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для поиска путей к миру вызвала в российском обществе «волну искреннего интереса».

Если беспристрастно взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, мы увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Российский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий, — считает он.

В то же время, отмечает Зеленский, пропагандистская машина, которая уже давно работает в России, «загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть к соседям».

Понятно, что это отражается и на государственной политике России — вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей, — подчеркнул он.

По словам Зеленского, если Путин сам выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то «будет очевидно, что тема для разговора действительно есть».

Напомним, Зеленский недавно отреагировал на заявление Путина о том, что украинцы и россияне якобы является одним народом.

Источник: «Интерфакс-Украина»