Зеленський пошкодував росіян, яких «заганяє машина пропаганди»

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n156830-zelenskyy-poshkoduvav-rosiyan-yakyh-zaganyaie-mashyna-propagandy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вважає, що в російському суспільстві існує чітке та масштабне суспільне очікування рішень щодо припинення війни проти нашої держави.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Так, Зеленський заявив, що його ініціатива зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для пошуку шляхів до миру викликала у російському суспільстві «хвилю щирого інтересу».

Якщо неупереджено поглянути на суспільні настрої в Росії, то, очевидно, ми побачимо чітке та масштабне суспільне очікування рішень для реального припинення війни проти України. Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій, — вважає він.

Водночас, зазначає Зеленський, пропагандистська машина, яка вже давно працює в Росії, «заганяє людей у повне нерозуміння правил сучасного світу та у ненависть щодо сусідів».

Зрозуміло, що це відображається й на державній політиці Росії - вкладаючись у пропаганду, вони самі несвідомо чи підсвідомо споживають цю пропаганду та підкоряються їй, — наголосив він.

За словами Зеленського, якщо Путін сам вийде з-під впливу цієї пропагандистської картини, то «буде очевидно, що тема для розмови справді є".

Нагадаємо, Зеленський нещодавно відреагував на заяву Путіна про те, що українці та росіяни нібито є одним народом.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»