Сборная Украины прилетела в Рим на матч против Англии. Фото: Facebook

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Ракурс

Украина — Англия, футбольный матч четвертьфинала Евро-2020, состоится уже в субботу, 3 июля.

Сборная Украины прилетела в Рим вчера в 20.55 по центральноевропейскому времени. Об этом сообщает Ассоциация спортивных журналистов в своем Facebook.





Полет из Глазго длился ровно три часа. В Рим прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал украинской сборной.









Быстро пройдя паспортный контроль, сине-желтые отправились в отель Parco dei Principi на брендированном эмблемой Евро-2020 автобусе с надписью Ukraine. Дорога до отеля заняла чуть меньше получаса. Пятизвездочные апартаменты, выбранные оргкомитетом Евро-2020 для участников чемпионата, расположены рядом со знаменитым парком «Вилла Боргезе».

У входа в отель украинскую команду встретили болельщики из украинской диаспоры в Италии. Дружеские скандирования «Молодцы!», «Браво!», «Спасибо!», «Слава Украине!» стали наградой для футболистов после утомительного дня и долгой дороги.

Первая тренировка в месте проведения четвертьфинала Евро-2020 состоится уже сегодня вечером, 1 июля. Сине-желтые будут готовиться на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

Напомним, ранее мы сообщали, что выход Украины в четвертьфинал Евро-2020 затмила травма нападающего Артема Беседина. Он вышел на поле в начале первого овертайма и сыграл только семь минут.