Збірна України прилетіла в Рим на матч проти Англії. Фото: Facebook

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Ракурс

Україна — Англія, футбольний матч чвертьфіналу Євро-2020, відбудеться вже в суботу, 3 липня.

Збірна України прилетіла до Риму вчора о 20.55 за центральноєвропейським часом. Про це повідомляє Асоціація спортивних журналістів у своєму Facebook.





Політ із Глазго тривав рівно три години. До Рима прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний та адміністративний персонал української збірної.







Швидко пройшовши паспортний контроль, синьо-жовті вирушили до готелю Parco dei Principi на брендованому емблемою Євро-2020 автобусі з написом Ukraine. Дорога до готелю зайняла трохи менше, ніж півгодини. П’ятизіркові апартаменти, обрані оргкомітетом Євро-2020 для учасників чемпіонату, розташовані поруч зі знаменитим парком «Вілла Боргезе».





Біля входу до готелю українську команду зустріли вболівальники з української діаспори в Італії. Дружні скандування «Молодці!», «Браво!», Дякуємо!", «Слава Україні!» стали винагородою для футболістів після виснажливого дня та довгої дороги.





Перше тренування в місці проведення чвертьфіналу Євро-2020 відбудеться вже сьогодні ввечері, 1 липня. Синьо-жовті готуватимуться на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вихід України у чвертьфінал Євро-2020 затьмарила травма нападника Артема Бєсєдіна. Він вийшов на поле на початку першого овертайму й зіграв тільки сім хвилин.