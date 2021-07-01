Італійський Фрегат Virginio Fasan F591. Фото: Yörük Işık

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Італійський фрегат Virginio Fasan F591 зайшов у Чорне море для участі у навчаннях Sea Breeze-2021.

Корабель на даний момент є флагманом постійної морської групи НАТО SNMG2. Ймовірно, він теж увійде до складу ескадри, що бере участь у щорічних міжнародних навчаннях «Сі Бриз». Фрегат вже пройшов протоку Босфор, його супроводжував турецький фрегат Barbaros F244. Про це 1 липня повідомляє одеське видання «Думська».

Італійський фрегат ввели до складу Військово-морських сил у грудні 2013 року. Довжина бойового корабля становить 145 м, ширина — 20 м, а осадка — 8,7 м. Водотоннажність фрегата становить 6700 т. Максимальна швидкість 27 вузлів.

На борту корабля різноманітне озброєння — артилерія, торпеди, ракети, в тому числі протикорабельні і зенітні ракети. В ангарі можуть розміщуватися два вертольоти SH-90 або AW-101.

Нагадаємо, 30 червня в Чорному морі почалися масштабні міжнародні навчання Sea Breeze-2021 (Сі Бриз). Корабельне угруповання НАТО, що бере участь у навчаннях, вже вийшло з одеського порту. Активна фаза навчань ще не почалася, однак флот приступив до бойового розгортання.

Джерело: «Думська»