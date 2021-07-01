Запуск ракети з «Боїнга». Фото: Virgin Orbit

https://racurs.ua/ua/n156876-zapusk-rakety-z-suputnykamy-vpershe-zdiysnyly-z-bortu-boeing-747-video.html

Ракурс

Ракету-носій з супутниками американці вивели на орбіту незвичним способом — її запуск здійснили не з космодрому, а прямо в повітрі з літака.

Американська компанія Virgin Orbit запустила ракету LauncherOne з спеціалізовано модифікованої версії Boeing 747, який охрестили Cosmic Girl. Автори успішно втіленої в життя ідеї заявляють, що такий спосіб дає можливість запускати супутники з будь-якого відповідного аеродрому, не прив’язуючись до певної місцевості. Про це повідомляється на YouTube-каналі Virgin Orbit.

Ракета вивела на орбіту сім супутників для трьох клієнтів. Один був виведений на орбіту на замовлення Нідерландів, чотири — для програми Міністерства оборони США, два — для польської компанії SatRevolution, яка має намір відправити ще 12 супутників для спостереження за Землею.

Керівництво Virgin Orbit планує здійснити ще один запуск ракети з «повітряного космодрому» до кінця 2021 року. У 2022 році планується відправити в космос вже шість ракет.

Нагадаємо, старт ракети Atlas V змогли побачити пасажири «Боїнга» під час польоту в Сполучених Штатах Америки. Авіалайнер Boeing 737?900 прямував з Нью-Йорка в Канкун, а пасажири випадково стали свідками знакової події. Все сталося зовсім випадково.