Юлія Тимошенко у Верховній Раді. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n156877-tymoshenko-rozsmishyla-nardepiv-zayavou-pro-neprychetnist-do-oligarhiv-video.html

Ракурс

Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді розсмішила нардепів своєю заявою.

Лідерка фракції «Батьківщина» під час сьогоднішнього позачергового засідання заявила, що її важко назвати людиною, яка за олігархів. Депутати миттєво відреагували вибухом сміху. Таку заяву вона зробила під час розгляду законопроекту № 5599 про деолігархізацію в Україні. Трансляцію засідання ВРУ проводили на парламентському TouTube-каналі.

Чесно кажучи, мене важко обвинуватити в тому, що я десь там за олігархів. Я єдиний політик, якого…, — почала вона, але змушена була перервати промову, оскільки парламентська зала Рада вибухнула сміхом та оплесками.

У відповідь Тимошенко заявила, що є єдиним українським політиком, якого олігархи запроторили у в’язницю, а в цей час «95-й квартал» виконував на корпоративах у олігархів за гроші такі номери, як грання на роялі".

Сам законопроект про олігархів Тимошенко назвала «трешом» і спробою легалізувати олігархів в Україні.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада голосами 275 нардепів ухвалила у першому читанні законопроект про олігархів. Парламентська фракція «Батьківщина» утрималась від голосування.

Законопроект передбачає, що олігархів визначатимуть за чотирма критеріями: бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевим контролером суб'єкта господарювання та має активів, більш як на 1 млн прожиткових мінімумів.