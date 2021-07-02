Вакцина. Фото: Istock

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Вакцинація від коронавірусу в Україні може стати ще більш доступною. Зокрема, усі українці зможуть отримати щеплення препаратом виробника Pfizer.

Вакцина Pfizer з’явиться в українських центрах масової вакцинації вже наприкінці липня. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

Він наголосив, що поява Pfizer відбудеться в рамках переходу на п’ятий етап дорожньої карти вакцинації українців.

Зараз у нас йде четвертий етап, тобто коли ми вакцинуємо людей із хронічними неінфекційними захворюваннями. Наприкінці липня й у серпні ми вже переходимо на п’ятий етап, коли вакцинація буде доступна для всіх. І в тому числі вакцина Pfizer буде перерозподілена на пункти щеплення, — зазначив Кузін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні значно прискорилася. МОЗ очікує, що вже протягом липня в Україну надійдуть 2 млн доз препарату американського виробника Moderna.