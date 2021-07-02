Вакцина. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156888-nazvana-efektyvna-vakcyna-vid-shtamu-delta.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу може бути ефективною і проти нових штамів, зокрема, і проти різновиду коронавірусу «Дельта» (індійського коронавірусу).

Препарат компанії Johnson&Johnson гарантує захист від вірусу не менш як на вісім місяців. Відповідну заяву опублікував сам виробник.

За словами компанії, вакцина Johnson&Johnson була протестована на вакцинованих добровольцях. Науковці спостерігали за кров’ю вісьмох вакцинованих людей, які зголосилися на експеримент, упродовж встановленого періоду. Вчені дійшли висновку, що антитіла і клітини імунної системи здатні нейтралізувати вірус.

Друге дослідження за участю вакцини Johnson&Johnson провели за участю 20 пацієнтів Медичного центру в Бостоні. Це дослідження також підтвердило ефективність препарату проти вірусу «Дельта». Встановлено, що ефективність препарату проти найбільш заразливих штамів коронавірусу складає 85%, зокрема, вона захищає від госпіталізації та смерті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу однодозною вакциною Johnson&Johnson розчарувала медиків у США. Це пов’язано із темпами виробництва препарату та низькою якістю вакцини.