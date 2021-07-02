Батько з сином впали у 10-тиметровий колодязь на Одещині. Фото: pikabu.ru

https://racurs.ua/ua/n156887-tragediya-na-odeschyni-batko-z-synom-vpaly-v-10-tymetrovyy-kolodyaz.html

Ракурс

Батько з сином впали в 10-тиметровий колодязь зі сміттям в Одеській області.

Надзвичайна подія відбулася 1 липня, у селі Козацьке, Білгород-Дністровського району. Очевидці о 20.31 повідомили рятувальникам, що малолітня дитина з батьком впали у колодязь зі сміттям. Про це 2 липня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Бійці ДСНС, які прибули на місце події, за допомогою гірничо-рятувального обладнання, системи для рятування людей, мотузки та карабіну, дістали з колодязя тіла двох осіб — 49-річного чоловіка та його дев’ятирічного сина. Обоє були вже без ознак життя. Причину події встановлюють.

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі шестирічна дитина впала у шестиметровий колодязь. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували життя дитині, він відбувся лише забоєм пяти.