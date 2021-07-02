Пожежа в Літоні. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n156886-lisova-pojeja-znyschyla-mistechko-v-kanadi-foto-video.html

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Пожежа сьогодні, 2 липня, знищила невелике містечко в Канаді. Загоряння сталося після трьох днів рекордних температур — термометри показували майже +50° тепла.

Через спеку пожежа знищила більшу частину містечка Літтон і пошкодила прилеглу гідроелектростанцію. Про це повідомляє Reuters.





Понад тисячу жителів Літтона і його околиць евакуювали після того, як пожежа застала зненацька жителів громади. У самому Літтоні проживає 250 осіб. Унаслідок пожежі більшість будинків і споруд у Літтоні знищено. Деякі жителі зникли безвісти, їх наразі розшукують рятувальники.













Причину пожежі наразі встановлюють. За словами прем'єр-міністра Британської Колумбії Джона Хоргана, за останню добу в Британській Колумбії було зареєстровано 62 нових пожежі. На цьому тижні Літтон тричі побив рекорд найвищої температури в Канаді — +49,6° за Цельсієм.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа в Польщі залишила без житла 112 людей — вогонь спалив понад 40 домівок. Інцидент трапився в селі Нова Бяла. Така сильна пожежа сталася вперше за 30 років.

Джерело: Reuters