Пожар в Литтоне. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n156886-lesnoy-pojar-unichtojil-gorodok-v-kanade.html

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Пожар сегодня, 2 июля, уничтожил небольшой городок в Канаде. Возгорание произошло после трех дней рекордных температур — термометры показывали почти +50° тепла.

Из-за жары пожар уничтожил большую часть города Литтон и повредил прилегающую гидроэлектростанцию. Об этом сообщает Reuters.





Более чем тысячу жителей Литтона и его окрестностей эвакуировали после того, как пожар застал врасплох жителей общины. В самом Литтоне проживает 250 человек. В результате пожара большинство зданий и сооружений в городе уничтожено. Некоторые жители пропали без вести, их сейчас разыскивают спасатели.











Причина пожара устанавливается. По словам премьер-министра Британской Колумбии Джона Хоргана, за последние сутки в Британской Колумбии было зарегистрировано 62 новых пожара. На этой неделе Литтон трижды побил рекорд самой высокой температуры в Канаде — +49,6° по Цельсию.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар в Польше оставил без жилья 112 человек — огонь сжег более 40 домов. Инцидент произошел в селе Новая Бяла. Такой сильный пожар произошел впервые за 30 лет.

Источник: Reuters