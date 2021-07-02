Лукашенко приглашает мир на платную вакцинацию «Спутником» в Минск

https://racurs.ua/n156885-lukashenko-priglashaet-mir-na-platnuu-vakcinaciu-sputnikom-v-minsk.html

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С 15 июля граждане 73 стран смогут без виз въехать в Беларусь для платной вакцинации против коронавируса.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба самопровозглашенного белорусского президента.

Безвизовый въезд для вакцинации разрешен на срок до пяти суток. На граждан каких именно стран распространяется это разрешение, пресс-служба Лукашенко не уточнила. Его указ пока не опубликован.

Прививки иностранцам планируют делать в 82 медицинских учреждениях Беларуси. Она будет стоить туристам 130−150 белорусских рублей (40−50 евро).

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач — Александр Тарасенко заявил, что его ведомство якобы «получает много обращений от иностранцев, которые просят предоставить им возможность сделать прививку» Спутником V"".

В Беларуси используются двухкомпонентные вакцины «Спутник V» и Vero Cell от китайской компании Sinopharm. Интервал между первой и второй дозой обоих препаратов должен составлять 21 день. Также в Беларуси одобрена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Производство «Спутника V» налажено внутри Беларуси. Вакцину с марта развивает предприятие «Белмедпрепараты» с полупродукта российского производства. По словам Лукашенко, в Беларуси ежемесячно выпускают более 500 тыс. доз «Спутника».

По данным белорусского Министерства здравоохранения на 29 июня, первую дозу вакцины против коронавируса в Беларуси получили более 883,6 тыс. человек (9,45% населения), из них более 585,6 тыс. человек (6,3%) прошли полный курс вакцинации.

В конце мая, после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, страны ЕС и Украина прекратили авиасообщение с Беларусью. Россия не присоединялась к бойкоту.