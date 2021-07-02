Курс доллара. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156884-kurs-dollara-vnezapno-vyros-prognoz-analitikov-infografika.html

Ракурс

Курс доллара в Украине внезапно вырос. По состоянию на 2 июля он составляет 27,38 грн за долл.

Официальный курс валюты растет уже второй день подряд после обвала, только за прошедшие сутки курс валюты вырос на 15 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).



По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

До этого происходило масштабное укрепление гривны, которое было связано с благоприятной внешней конъюнктурой и высокими мировыми ценами на основные группы товаров нашего экспорта — руду, металлы и аграрную продукцию. Также отмечается повышенный спрос со стороны нерезидентов на облигации внутреннего госзайма и еврооблигации. Это помогает гривне устойчиво удерживать свои позиции.

Объем импорта и потребления пока не восстановился полностью после пандемии. Это приводит к снижению спроса со стороны импортеров, и не приводит к покупкам доллара на межбанке. Такой тандем и укрепляет гривну.

Ранее рост гривны сдерживал НБУ, который скупал избыток валюты с рынка. Но начиная с мая ситуация стала меняться. В первом полугодии инфляция продолжила набирать обороты. НБУ, пытаясь ее удержать, позволил курсу гривны опуститься до 27.00 грн.